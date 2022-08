Elezioni: Salvini 'l'uomo è ciò che mangia, se mangia bene viene su per bene' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "L'uomo è ciò che mangia, se mangia bene viene su un uomo per bene, se mangia schifezze viene su una schifezza". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Grazzanise, in provincia di Caserta, incontrando una delegazione di allevatori bufalini, che protesta contro le politiche della regione Campania sulla brucellosi. "Per questo - ha spiegato - mi occupo di cose di cui si dovrebbero occupare altri. E' accaduto anche con il problema degli allevatori sardi e del Lazio sul prezzo del latte, quando ero al ministero dell'Interno. Nessuno se ne occupava, ce ne occupammo noi, perché era una questione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "L'è ciò che, sesu unper, seschifezzesu una schifezza". Lo ha detto il segretario della Lega Matteoa Grazzanise, in provincia di Caserta, incontrando una delegazione di allevatori bufalini, che protesta contro le politiche della regione Campania sulla brucellosi. "Per questo - ha spiegato - mi occupo di cose di cui si dovrebbero occupare altri. E' accaduto anche con il problema degli allevatori sardi e del Lazio sul prezzo del latte, quando ero al ministero dell'Interno. Nessuno se ne occupava, ce ne occupammo noi, perché era una questione ...

LaStampa : 32 giorni al voto - I partiti scoprono che l'Italia è alla canna del gas E Salvini si conferma il miglior amico di… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: a fare che?!?!???????????per chi ancora non avesse chiaro il concetto provo a semplificarlo così. In questa foto: • Melon… - Antonel42920114 : RT @LucillaMasini: 'Il mio modello sulla famiglia è l'Ungheria' ha dichiarato Salvini, che ha due figli da due donne diverse, e convive con… -