Elezioni politiche 2022, Conte: “Agenda Draghi è agenda rinvii” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’agenda Draghi è stata un’agenda di rinvii, di problemi che dovranno essere risolti dal prossimo governo”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite del Tg4. L’ex premier punge anche sulla corsa del gas e il rincaro bollette. “A marzo – dice – ebbi uno scontro molto duro a Palazzo Chigi con Draghi, quando dissi che non era il caso di puntare sul riarmo perché c’erano altre emergenze, le altre forze politiche dov’erano? Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia?”. Di Enrico Letta “trovo incomprensibile il comportamento – afferma Conte – abbiamo lavorato, dialogato, ma poi lui ha voltato la faccia da un’altra parte e ha sposato il progetto politico di Di Maio e Calenda, rinnegando il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’è stata un’di, di problemi che dovranno essere risolti dal prossimo governo”. Così il leader del M5S, Giuseppe, ospite del Tg4. L’ex premier punge anche sulla corsa del gas e il rincaro bollette. “A marzo – dice – ebbi uno scontro molto duro a Palazzo Chigi con, quando dissi che non era il caso di puntare sul riarmo perché c’erano altre emergenze, le altre forzedov’erano? Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia?”. Di Enrico Letta “trovo incomprensibile il comportamento – afferma– abbiamo lavorato, dialogato, ma poi lui ha voltato la faccia da un’altra parte e ha sposato il progetto politico di Di Maio e Calenda, rinnegando il ...

