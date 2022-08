Elezioni politiche 2022, Berlusconi: “Letta-Meloni? Scettico su confronti tv” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ giusto il confronto tv Letta-Meloni? “Non mi sono interessato delle diverse formule, è un tema che non mi appassiona. Sono Scettico sui confronti tv, spesso si trasformano in risse…”. Lo sottolinea Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl 102.5. E’ infatti preferibile, secondo il presidente di Forza Italia, “che ogni leader possa illustrare per conto proprio e con calma le sue idee sul futuro dell’Italia”. A proposito invece delle polemiche per la pubblicazione sui social del video dello stupro di Piacenza da parte di Giorgia Meloni, il Cav spiega: “Questa vicenda mi ha stupito e sconfortato e dimostra che il dibattito politico in Italia è davvero lontano dalla realtà. Sono tutti a discutere della pubblicazione del video, ma qual è la cosa grave: che una donna possa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ giusto il confronto tv? “Non mi sono interessato delle diverse formule, è un tema che non mi appassiona. Sonosuitv, spesso si trasformano in risse…”. Lo sottolinea Silvioai microfoni di Rtl 102.5. E’ infatti preferibile, secondo il presidente di Forza Italia, “che ogni leader possa illustrare per conto proprio e con calma le sue idee sul futuro dell’Italia”. A proposito invece delle polemiche per la pubblicazione sui social del video dello stupro di Piacenza da parte di Giorgia, il Cav spiega: “Questa vicenda mi ha stupito e sconfortato e dimostra che il dibattito politico in Italia è davvero lontano dalla realtà. Sono tutti a discutere della pubblicazione del video, ma qual è la cosa grave: che una donna possa ...

Mov5Stelle : La nostra squadra è pronta per portare avanti le battaglie del Movimento, avendo come unico obiettivo l’interesse d… - borghi_claudio : Ecco... e non solo a Vercelli, iscrivetevi tutti. Vercelli: il Comune ricerca scrutatori per le elezioni politiche - amnestyitalia : Chiediamo a chi si candida alle #ElezioniPolitiche2022 di affrontare il tema della violenza contro le donne in mani… - LorenzoMiglior1 : RT @CastaldiGiusi: L’Agcom è pregato di intervenire, ristabilendo la par condicio, anche rispetto ai tempi di presenza nei vari talk e nei… - UffPost : RT @romolo_medicis: Cerchiamo di essere realisti…a prescindere dall’esito delle elezioni politiche di settembre l’unica possibilità di salv… -