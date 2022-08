Elezioni | Misiani lancia campagna | ‘battaglia di Milano ha valore nazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022), 25 ago. (Adnkronos) - "Essere candidato aè un onore e una responsabilità. Un onore per quello che rappresenta questa città in Italia e in Europa e una responsabilità che sento nei confronti dei cittadini milanesi e degli iscritti e militanti del Pd e delle forze della coalizione". Così dal circolo Pd Pio Latorre, nel quartiere San Siro di, il senatore dem Antonioha dato avvio alla suaelettorale in Lombardia, dove è in corsa per la riconferma a Palazzo Madama. "La battaglia che si farà qui è di: asi candidano praticamente tutti i leader dei partiti per quello che rappresenta questa città, una vera capitale europea e dinamica punta di disamante economica del Paese, ma anche città con ...