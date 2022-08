Elezioni: Meloni, 'proveranno a fermarci ma vinceremo' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "proveranno a spaventarci, ma noi non ci lasceremo intimorire. proveranno a ricattarci, ma noi sceglieremo la libertà. proveranno a comprarci, ma noi non abbiamo prezzo. proveranno ad odiarci, ma noi risponderemo col sorriso. proveranno a fermarci, ma noi vinceremo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "a spaventarci, ma noi non ci lasceremo intimorire.a ricattarci, ma noi sceglieremo la libertà.a comprarci, ma noi non abbiamo prezzo.ad odiarci, ma noi risponderemo col sorriso., ma noi". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

