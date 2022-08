Elezioni: M5S, 'unici fedeli al mandato elettorale in Europa' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “Il Movimento 5 Stelle è unica forza politica italiana che non annovera, all'interno delle sue liste, Europarlamentari candidati alle prossime Elezioni politiche in Italia. I nostri eletti restano fedeli al mandato elettorale ricevuto nel maggio 2019 e continueranno il loro lavoro al Parlamento europeo fino alla fine della legislatura. Purtroppo, invece, per gli altri partiti è proprio il caso di dire: ‘prendi i voti e scappa'". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. "Sono ben 13 gli Europarlamentari candidati alle prossime Elezioni nazionali e regionali previste il 25 settembre, un numero record pari al 17% dei 76 attuali membri. Purtroppo, ancora una volta i politici italiani utilizzano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “Il Movimento 5 Stelle è unica forza politica italiana che non annovera, all'interno delle sue liste,rlamentari candidati alle prossimepolitiche in Italia. I nostri eletti restanoalricevuto nel maggio 2019 e continueranno il loro lavoro al Parlamento europeo fino alla fine della legislatura. Purtroppo, invece, per gli altri partiti è proprio il caso di dire: ‘prendi i voti e scappa'". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. "Sono ben 13 glirlamentari candidati alle prossimenazionali e regionali previste il 25 settembre, un numero record pari al 17% dei 76 attuali membri. Purtroppo, ancora una volta i politici italiani utilizzano ...

riccardo_fra : #elezioni Tra un mese si voterà per la prima volta un Parlamento di 600 eletti. Una riforma non nata per caso come… - you_trend : ?? BREAKING Dallo screening di Quorum/YouTrend è disponibile l'elenco completo (provvisorio e ufficioso!) di tutte l… - lucianonobili : Come volevasi dimostrare: ogni giorno un esponente del Pd dice torniamo insieme al M5S. Oggi Conte ricambia ed è pr… - ledicoladelsud : Primo Piano – Gubitosa “M5s sarà la sorpresa di queste elezioni” - MaurizioCulicc1 : Ultimi sondaggi politici: centrodestra vola, risalgono M5s e Terzo Polo -