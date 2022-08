Elezioni: Giacomoni, 'votare Fi per governo moderato, liberale ed europeo' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Mai come in questo momento l'Italia ha bisogno di Forza Italia. votare Forza Italia vuol dire votare l'area moderata, cattolica, liberale, garantista, atlantista, europeista". Così il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. "Al Paese -aggiunge- non servono un uomo o una donna soli al comando, ma serve una maggioranza forte e coesa che solo il centrodestra oggi può garantire e l'unico modo per avere un governo liberale, moderato ed europeo è quello di votare all'interno del centrodestra Forza Italia". "Oggi è il 25 agosto ed abbiamo un mese di tempo esatto per convincere gli indecisi, i delusi ed i disillusi, tutti coloro che non vogliono andare a votare, saranno proprio loro che, se li ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Mai come in questo momento l'Italia ha bisogno di Forza Italia.Forza Italia vuol direl'area moderata, cattolica,, garantista, atlantista, europeista". Così il deputato di Forza Italia Sestino. "Al Paese -aggiunge- non servono un uomo o una donna soli al comando, ma serve una maggioranza forte e coesa che solo il centrodestra oggi può garantire e l'unico modo per avere unedè quello diall'interno del centrodestra Forza Italia". "Oggi è il 25 agosto ed abbiamo un mese di tempo esatto per convincere gli indecisi, i delusi ed i disillusi, tutti coloro che non vogliono andare a, saranno proprio loro che, se li ...

