Elezioni | Fi | resa dei conti in Campania In 4 | esclusi dalle liste | lasciano Verso il Terzo Polo?

"Noi con il Terzo Polo? Per ora abbiamo detto addio a Forza Italia, certamente continueremo a far politica, ma ci prendiamo una pausa riflessione con i nostri amministratori sul territorio, poi vedremo…". Stamattina, in una conferenza stampa a Napoli, il senatore Domenico De Siano ha annunciato il 'divorzio' da Silvio Berlusconi dopo essersi ritrovato tra gli esclusi eccellenti in Campania dalle liste forziste insieme ad altri tre esponenti storici del partito partenopeo, Antonio Pentangelo, Carlo Sarro e Marzia Ferraioli. De Siano, che fino a qualche settimana fa era coordinatore regionale forzista (al suo posto è stato nominato l'eurodeputato Fulvio Martusciello), non si sbilancia sul futuro con l'Adnkronos, anche se ormai il clima interno a Fi all'ombra del Vesuvio ...

