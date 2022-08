(Di giovedì 25 agosto 2022) Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Trse, rispettivamente capogruppo e consiglieri comunali diad, comune in provincia di Napoli – carica ricoperta fino alla data dello scioglimento del comune –no il partito per dissenso dalla linea politica del nuovo coordinamentodi. Le dimissioni dei consiglieri seguono quelle del primo cittadino Luca Capasso, sindaco tra i piu’ votati inalle ultime amministrative.Alfonso Sequino, ex capogruppo dial Comune di, nominato a fine luglio 2021 vice coordinatoredidal ...

Tra i candidati vip alle prossimepolitiche del 25 settembre 2022 , spicca il nome dell'ex conduttrice di Forum Rita Dalla ... Sull'che ha coinvolto Forza Italia dopo la caduta del Governo ...... gli ucraini non sono stati deliberatamente avvertiti di possibili ostilità per evitare undi ... Zelenskyj, che ha cercato di travestirsi da "pacificatore" prima delle, quando è salito al ... Elezioni, esodo da Forza Italia: a Ottaviano e Giugliano via in 4. Lascia anche il vicecoordinatore regionale - Ildenaro.it Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Tranchese, rispettivamente capogruppo e consiglieri comunali di Forza Italia ad Ottaviano, comune in provincia di Napoli – carica ricoperta fino alla data dello sc ...La conduttrice Rita Dalla Chiesa ha parlato della sua recente candidatura alle elezioni, tra le fila di Forza Italia e Silvio Berlusconi: cosa ha detto ...