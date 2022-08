Elezioni, Conte: “Larghe intese? Sembra che le forze che parlano di agenda Draghi abbiano obiettivo di gestire il potere, anche senza di lui” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Se c’è aria di nuove Larghe intese senza M5S? Il fatto che non sia previsto il Movimento non mi sorprenderebbe. Purtroppo vedo un clima in cui ci si predispone, anziché una chiarezza di un progetto politico da realizzare per trasformare il Paese, già mentalmente nei discorsi, semmai non ancora esplicitati, al fatto che tanto poi ci si ritroverà a governare un po’ insieme, ci si accomoderà”, così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai microfoni di Radio Popolare. L’ex premier, sempre parlando di possibili alleanze post voto del 25 settembre, prosegue: “Mi Sembra che soprattutto quelle forze politiche che parlano di agenda Draghi abbiano quell’obiettivo, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Se c’è aria di nuoveM5S? Il fatto che non sia previsto il Movimento non mi sorprenderebbe. Purtroppo vedo un clima in cui ci si predispone, anziché una chiarezza di un progetto politico da realizzare per trasformare il Paese, già mentalmente nei discorsi, semmai non ancora esplicitati, al fatto che tanto poi ci si ritroverà a governare un po’ insieme, ci si accomoderà”, così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando ai microfoni di Radio Popolare. L’ex premier, sempre parlando di possibili alleanze post voto del 25 settembre, prosegue: “Miche soprattutto quellepolitiche chediquell’...

