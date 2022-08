Elezioni, Cl al meeting applaude Meloni e molti benedicono il suo slogan “Dio patria e famiglia”. Su migranti e accoglienza, però, arrivano critiche (Di giovedì 25 agosto 2022) “Dio, patria e famiglia non è uno slogan politico ma il più bel manifesto d’amore che attraversa i secoli”. A dichiararlo, recentemente, è stata Giorgia Meloni. Una frase che cita il motto coniato nel 1931 dal segretario del Partito Nazionale Fascista, Giovanni Giuriati e con la quale la presidente di Fratelli d’Italia strizza l’occhio ai nostalgici e neofascisti. Ma non solo. Nella platea del meeting di Rimini, che ha riservato molti applausi proprio a Giorgia Meloni, in molti dicono di apprezzare lo slogan: “La patria, la famiglia e Dio son tre cose attualissime”, dicono due partecipanti. “È un motto fascista? Eh va bè, è vero anche se fascista”, risponde ancora un’altra partecipante al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Dio,non è unopolitico ma il più bel manifesto d’amore che attraversa i secoli”. A dichiararlo, recentemente, è stata Giorgia. Una frase che cita il motto coniato nel 1931 dal segretario del Partito Nazionale Fascista, Giovanni Giuriati e con la quale la presidente di Fratelli d’Italia strizza l’occhio ai nostalgici e neofascisti. Ma non solo. Nella platea deldi Rimini, che ha riservatoapplausi proprio a Giorgia, indicono di apprezzare lo: “La, lae Dio son tre cose attualissime”, dicono due partecipanti. “È un motto fascista? Eh va bè, è vero anche se fascista”, risponde ancora un’altra partecipante al ...

