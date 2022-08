Elezioni: Cirinnà, 'Italia non si pieghi a sirene di Orban' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Il 25 settembre dovremo scegliere tra due modelli di Italia: un'Italia ancorata all'Europa dei diritti e dell'eguaglianza, e un'Europa piegata alle sirene di Orban". Lo scrive in un post su Facebook la senarice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd e candidata al Senato nel collegio uninominale Lazio 1 - U04. "Il Partito Democratico sta, con chiarezza dalla parte dei diritti di ogni persona. A chi dice di ispirarsi al modello di famiglia promosso da Orban - rigorosamente al singolare, in cui non c'è spazio per l'autonomia della donna e la libertà delle scelte affettive - noi rispondiamo: non passeranno". "Lotteremo con tutte le nostre forze perché in Italia ogni persona e ogni famiglia sia riconosciuta nella sua dignità: e quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Il 25 settembre dovremo scegliere tra due modelli di: un'ancorata all'Europa dei diritti e dell'eguaglianza, e un'Europa piegata alledi". Lo scrive in un post su Facebook la senarice Monica, responsabile Diritti del Pd e candidata al Senato nel collegio uninominale Lazio 1 - U04. "Il Partito Democratico sta, con chiarezza dalla parte dei diritti di ogni persona. A chi dice di ispirarsi al modello di famiglia promosso da- rigorosamente al singolare, in cui non c'è spazio per l'autonomia della donna e la libertà delle scelte affettive - noi rispondiamo: non passeranno". "Lotteremo con tutte le nostre forze perché inogni persona e ogni famiglia sia riconosciuta nella sua dignità: e quindi ...

