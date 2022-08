Elezioni: Calenda, 'spezziamo maledizione che ci condanna da 30 anni, partiamo il 2/9 da Milano' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Un mese alle Elezioni. E per la prima volta possiamo spezzare la maledizione che ci condanna da 30 anni a votare sempre la stessa cosa". Così Carlo Calenda in un video sui social. "Tra una sinistra che ha dentro tutto e il contrario di tutto. Fratoianni, Bonelli, Casini. Come era ieri Mastella, Bertinotti, Pecoraro Scanio. E dall'altro lato la destra che promette qualsiasi cosa: miracoli italiani, flat tax, 65 miliardi sulle pensioni. E ci vuole portare nella serie C dell'Europa. Possiamo spezzare tutto questo". "C'è stata una novità che si chiama Draghi che ha proposto un'agenda seria: termovalorizzatori, rigassificatori ma anche salario minimo, investimenti su sanità e istruzione. Un'Italia seria, vera che si assume le sue responsabilità Potete votare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Un mese alle. E per la prima volta possiamo spezzare lache cida 30a votare sempre la stessa cosa". Così Carloin un video sui social. "Tra una sinistra che ha dentro tutto e il contrario di tutto. Fratoi, Bonelli, Casini. Come era ieri Mastella, Bertinotti, Pecoraro Scanio. E dall'altro lato la destra che promette qualsiasi cosa: miracoli italiani, flat tax, 65 miliardi sulle pensioni. E ci vuole portare nella serie C dell'Europa. Possiamo spezzare tutto questo". "C'è stata una novità che si chiama Draghi che ha proposto un'agenda seria: termovalorizzatori, rigassificatori ma anche salario minimo, investimenti su sanità e istruzione. Un'Italia seria, vera che si assume le sue responsabilità Potete votare ...

