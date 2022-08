Elezioni: Bonino lancia suo claim, "non sono Giorgia, sono Emma" (Di giovedì 25 agosto 2022) "Io non sono Giorgia, io sono Emma". Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma Bonino, la leader di +Europa. "Credo - spiega Bonino nel post - che si possa e si debba fare campagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "Io non, io". Questo ilche campeggia sulle pagine social di, la leader di +Europa. "Credo - spieganel post - che si possa e si debba fare campagna ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - alce1960 : @endriuz Non ho sostenuto @Piu_Europa neanche in occasione delle precedenti elezioni. È il motivo per cui non sono… - LucianoRanier10 : @conteDartagnan @Laila76913893 Vota Paragone Emma Bonino una cariatide la Meloni se non dice chiaramente prima dell… - gianni_sambati : RT @grande_flagello: Lui è indeciso tra la Bonino e la Meloni. Effettivamente sono molto simili, tipo il caffè e la tisana #elezioni https:… - figliodelcaos : RT @grande_flagello: Lui è indeciso tra la Bonino e la Meloni. Effettivamente sono molto simili, tipo il caffè e la tisana #elezioni https:… -

Elezioni: Bonino lancia suo claim, 'non sono Giorgia, sono Emma' "Io non sono Giorgia, io sono Emma". Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma Bonino, la leader di +Europa. "Credo - spiega Bonino nel post - che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee. Io, ad esempio, non condivido una sola parola, una sola proposta della ... Elezioni: Bonino lancia suo claim, "non sono Giorgia, sono Emma" "Io non sono Giorgia, io sono Emma". Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma Bonino, la leader di +Europa. "Credo - spiega Bonino nel post - che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee. Io, ad esempio, non condivido una sola parola, una sola proposta della ... Agenzia ANSA Elezioni: Bonino lancia suo claim, "non sono Giorgia, sono Emma" (ANSA) - ROMA, 25 AGO - 'Io non sono Giorgia, io sono Emma'. Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma Bonino, la leader di ... A Chinnici arriva l'appoggio in coalizione di +Europa Il partito di Emma Bonino presenta i propri candidati, sarà in coalizione con il centrosinistra anche alle Nazionali. L'ex candidato sindaco non chiude la porta agli ex alleati di Azione ... "Io non sono Giorgia, io sono Emma". Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma, la leader di +Europa. "Credo - spieganel post - che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee. Io, ad esempio, non condivido una sola parola, una sola proposta della ..."Io non sono Giorgia, io sono Emma". Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma, la leader di +Europa. "Credo - spieganel post - che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee. Io, ad esempio, non condivido una sola parola, una sola proposta della ... Elezioni: Bonino lancia suo claim, "non sono Giorgia, sono Emma" - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 25 AGO - 'Io non sono Giorgia, io sono Emma'. Questo il claim che campeggia sulle pagine social di Emma Bonino, la leader di ...Il partito di Emma Bonino presenta i propri candidati, sarà in coalizione con il centrosinistra anche alle Nazionali. L'ex candidato sindaco non chiude la porta agli ex alleati di Azione ...