Elezioni | Berlusconi | Pensione minima a 1000 euro anche per le casalinghe

"Fi rappresenta la parte cristiana, europeista e atlantica del centrodestra. Quindi le nostre priorità sono la lotta all'oppressione fiscale con una flat tax al 23% e poi la lotta contro l'oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive e infine la lotta contro l'oppressione giudiziaria realizzando finalmente la separazione delle carriere". Così Silvio Berlusconi in un video sui social in cui sintetizza i punti cardini del programma di Fi. "A queste cose aggiungo una particolare attenzione per i più deboli: i giovani a cui occorre dare opportunità e non sussidi e poi gli anziani" con la proposta di Pensione minima a 1000 euro da estendere anche alle casalinghe, "quella particolare categoria che non ha pagato contributi ma ha ...

