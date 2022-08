Elezioni, Berlusconi: “Forza Italia rappresenta la parte liberale, garantista, cristiana, europeista e atlantica del centrodestra” (Di giovedì 25 agosto 2022) Forza Italia? “rappresenta la parte liberale, garantista, cristiana, europeista e atlantica del centrodestra”. Chissà cosa ne pensano gli alleati di governo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dell’ultima frase pronunciata da Silvio Berlusconi nella “pillola del giorno”. Il leader di Forza Italia invita a votare per il suo partito, descrivendo la propria Forza politica e sottolineando quali sono i punti cardine della propria proposta elettorale, dalla “lotta contro l’oppressione fiscale con una flat tax al 23%”, alla lotta “contro l’oppressione burocratica” e “giudiziaria” (“con la separazione delle carriere tra giudici e pm” e “impedendo a pm di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)? “ladel”. Chissà cosa ne pensano gli alleati di governo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dell’ultima frase pronunciata da Silvionella “pillola del giorno”. Il leader diinvita a votare per il suo partito, descrivendo la propriapolitica e sottolineando quali sono i punti cardine della propria proposta elettorale, dalla “lotta contro l’oppressione fiscale con una flat tax al 23%”, alla lotta “contro l’oppressione burocratica” e “giudiziaria” (“con la separazione delle carriere tra giudici e pm” e “impedendo a pm di ...

