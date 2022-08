Elezioni 25 settembre, Renzi sfida Berlusconi: “Pronto a confronto” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel kit del buon candidato Berlusconi suggerisce di attaccare Calenda e Renzi. Peccato, caro Cavaliere, peccato. Ma noi rispondiamo con le idee, non con gli attacchi personali”. Cosi Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si esprime nella sua enews in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Renzi ‘sfiderà’ Silvio Berlusconi a Milano. “E sono sempre Pronto a un confronto pubblico in Lombardia. Berlusconi non ha mai avuto il mio voto, ma non avrà mai il mio odio. Se lo incontrassi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa Draghi per sostenere al suo posto la Meloni? Amici che avete votato Forza Italia: davvero preferite che alla guida del Paese ci sia Giorgia e non ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel kit del buon candidatosuggerisce di attaccare Calenda e. Peccato, caro Cavaliere, peccato. Ma noi rispondiamo con le idee, non con gli attacchi personali”. Cosi Matteo, leader di Italia Viva, si esprime nella sua enews in vista dellepolitiche 2022 in programma il 25‘sfiderà’ Silvioa Milano. “E sono semprea unpubblico in Lombardia.non ha mai avuto il mio voto, ma non avrà mai il mio odio. Se lo incontrassi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa Draghi per sostenere al suo posto la Meloni? Amici che avete votato Forza Italia: davvero preferite che alla guida del Paese ci sia Giorgia e non ...

carlosibilia : Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a @GiuseppeConteIT alle elezioni del 25 settembre. Inf… - berlusconi : Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 sett… - Linkiesta : @CarloCalenda, @matteorenzi e la necessaria e urgente strategia per il dopo voto Il Terzo Polo deve far capire agl… - FerdinandaGiac1 : RT @Numero6O: NON PERDERTI LA MEGA LIVE DEL 9 SETTEMBRE: I GATEKEEPERS UNITI PER LE ELEZIONI! A QUESTO LINK: - ghormmm : RT @RobertoMerlino1: Cari follower. Ripropongo un sondaggio già fatto 2 settimane fa. Chi voterete il prossimo 25 settembre alle elezioni p… -