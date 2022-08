Elena Morali Instagram, l’influencer sta male: ecco cosa le è successo in vacanza (Di giovedì 25 agosto 2022) Elena Morali e la sua dolce metà Luigi Mario Favoloso sono volati in Thailandia per trascorrere le loro vacanze, delle quali hanno postato continui aggiornamenti. In queste ore, la bella Elena Morali attraverso le sue storie Instagram ha fatto decisamente preoccupare i suoi fan: la showgirl ed ex volto noto di Avanti un altro ha avvisato i suoi seguaci di essere rimasta vittima di uno sfogo cutaneo che ha richiesto degli accurati approfondimenti medici, dei quali sono arrivati ora i risultati. I sintomi riconducevano al vaiolo delle scimmie, ma per fortuna le analisi hanno dato altri esiti.



