Elena Morali in vacanza in Thailandia: “Temo di aver contratto il vaiolo delle scimmie” (Di giovedì 25 agosto 2022) La showgirl e suo marito, Luigi Mario Favoloso, sono volati in Thailandia per trascorrere le vacanze, delle quali hanno postato continui aggiornamenti. Proprio per questo si sono sentiti di avvisare tutti prima di interrompere le Stories di Instagram, spiegandone il motivo. Sembra infatti che Elena Morali sia rimasta vittima di uno sfogo cutaneo che ha richiesto degli accurati approfondimenti medici, dei quali si attendono i risultati. Il suo timore è che si tratti di vaiolo delle scimmie. Elena Morali: “Ho paura di aver preso il vaiolo delle scimmie” Un brusco stop alle Stories su Instagram che la coppia ha voluto motivare proprio attraverso i canali ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 agosto 2022) La showgirl e suo marito, Luigi Mario Favoloso, sono volati inper trascorrere le vacanze,quali hanno postato continui aggiornamenti. Proprio per questo si sono sentiti di avvisare tutti prima di interrompere le Stories di Instagram, spiegandone il motivo. Sembra infatti chesia rimasta vittima di uno sfogo cutaneo che ha richiesto degli accurati approfondimenti medici, dei quali si attendono i risultati. Il suo timore è che si tratti di: “Ho paura dipreso il” Un brusco stop alle Stories su Instagram che la coppia ha voluto motivare proprio attrso i canali ...

