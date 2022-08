Elena Morali ha contratto il Vaiolo delle Scimmie? La showgirl fa chiarezza: «Ho molte bolle sul corpo e la sensazione di fiacca» (Di giovedì 25 agosto 2022) Elena Morali è insieme a Luigi Favoloso, il suo compagno, in Thailandia. I due stavano vivendo una vacanza da sogno fino a che non hanno dovuto fare i conti con un bel problema: alla showgirl sono comparse bolle su tutto il corpo insieme ad altri sintomi davvero strani. Immediatamente hanno pensato di aver contratto il... Leggi su donnapop (Di giovedì 25 agosto 2022)è insieme a Luigi Favoloso, il suo compagno, in Thailandia. I due stavano vivendo una vacanza da sogno fino a che non hanno dovuto fare i conti con un bel problema: allasono comparsesu tutto ilinsieme ad altri sintomi davvero strani. Immediatamente hanno pensato di averil...

Elena_Morali : Solo per oggi ho messo il 70% di sconto sul mio abbonamento di 0nlyfans !!!! E ho caricato video nuovissimi!!! Vi a… - zazoomblog : Elena Morali in vacanza in Thailandia: “Temo di aver contratto il vaiolo delle scimmie” - #Elena #Morali #vacanza… - DursoAVita1 : @Elena_Morali Sarà una reazione allergica sicuramente non so per cosa ma probabilmente - DursoAVita1 : @Elena_Morali Non preoccuparti non è nulla, ma comunque ovunque tu sia prendi un AEREO E VIENI IN ITALIA!!!!!! - pipelet : @Elena_Morali speriamo bene -