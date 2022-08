El Paìs: «Gli ultras sono i delinquenti viziati del calcio, li giustifichiamo sempre e non pagano mai» (Di giovedì 25 agosto 2022) “Tendono a giustificare le proprie azioni con una sorta di provocazione preventiva, spesso inesistente, forse perché la violenza compiuta senza alcun tipo di protezione morale è incomprensibile anche a chi la pratica”. El Paìs pubblica oggi un fondo di Rafa Cabeleira contro gli ultras. Abbastanza duro. “sono i delinquenti viziati del calcio – scrive – questa giustificazione è costante per un motivo molto semplice: la violenza è alla base della loro influenza, ma applicarla richiede anche una sorta di salvacondotto etico per chi acconsente a essa”. Hanno fatto scalpore in Spagna le contestazioni dei tifosi dell’Atletico contro Griezmann e la reazione esplosiva di Mario Hermoso. “Come negli anni peggiori della copertura giornalistica della violenza sessista, le notizie e i successivi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) “Tendono a giustificare le proprie azioni con una sorta di provocazione preventiva, spesso inesistente, forse perché la violenza compiuta senza alcun tipo di protezione morale è incomprensibile anche a chi la pratica”. Elpubblica oggi un fondo di Rafa Cabeleira contro gli. Abbastanza duro. “del– scrive – questa giustificazione è costante per un motivo molto semplice: la violenza è alla base della loro influenza, ma applicarla richiede anche una sorta di salvacondotto etico per chi acconsente a essa”. Hanno fatto scalpore in Spagna le contestazioni dei tifosi dell’Atletico contro Griezmann e la reazione esplosiva di Mario Hermoso. “Come negli anni peggiori della copertura giornalistica della violenza sessista, le notizie e i successivi ...

napolista : El Paìs: «Gli #ultras sono i delinquenti viziati del calcio, li giustifichiamo sempre e non pagano mai» “I club li… - napolista : Il #RayoVallecano non vende gli abbonamenti online “per non discriminare gli anziani”: caos e file di 30 ore El Pa… - lacittanews : Gli F-35 potrebbero avere un nuovo acquirente europeo. Ne dà notizia il quotidiano El Pais, secondo cui i ritardi a… - GenCar5 : Un editoriale di @el_pais nota (come tutti) la crescente influenza di Cina e Russia in #AmericaLatina e critica l’U… - romanzotweet : “#Mbappé ha fatto un gesto inammissibile a un compagno che non gli ha passato la palla e ha messo in discussione la… -