(Di giovedì 25 agosto 2022) . Da oggi sarà possibile giocare con i nuovi aggiornamenti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Oggi è il grande giorno di23: l’ex PES, ormai dall’anno scorso con la nuova denominazione, è pronto per essere lanciato definitivamente per la stagione 2022-. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MatteoMatteiAP : Lo sai che? L'#Italia è la nazione più rappresentata tra le squadre di #efootball2023. Otto club italiani, 7 di… - EsportsWebit : eFootball 2023, l'Italia è la nazione con più squadre in licenza - Nerdmovieprod : eFootball 2023 pronto al calcio di inizio con il nuovo aggiornamento #EFootball2023 #konami - Leggenda88 : ?? on @YouTube: EFOOTBALL 2023 – RECENSIONE ONESTA... vi dico la mia. - PlayStationBit : Il team di @Konami ha presentato ufficialmente #eFootball2023, nuova versione del famoso simulatore calcistico dive… -

Konami ha annunciato l'arrivo su console, PC e dispositivi mobile di, il rebranding di PES che viene aggiornato alla versionecon nuove licenze. Il gioco sarà disponibile suPlayStation, Xbox, PC e mobile.ha statistiche dei calciatori ...Konami ha fatto sapere che da oggiè disponibile su PC e console. Il nuovo capitolo, esattamente come il precedente, sarà free - to - play. Gli sviluppatori hanno aggiornato le statistiche dei calciatori dopo i ...Efootball 2023, novità devastante: gioia pazzesca per tutti i fans della serie. Le ultimissime sul videogioco di calcio, pronto per il lancio definitivo ...La Norvegia impazza per il CEO di Tesla: in occasione della ONS diverse aziende sono pronte a fare di tutto per catturare l'attenzione del magnate sudafricano ...