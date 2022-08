È stato rintracciato il giovane fuggito dopo aver investito un pedone a Roma

Leggi su agi

(Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Hacon la sua autovettura, la mattina del 21 agosto scorso, un 46enne, senza prestargli soccorso e lasciandolo a terra gravemente ferito, per poi fuggire via. Per questo un ragazzo di 27 anni èe denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali dalla polizia locale diCapitale intervenuta in via Monti di Primavalle, all'altezza del civico 89, dove il 46enne è. Il, eratrasportato con urgenza al policlinico Agostino Gemelli in condizioni gravi. Immediate le indagini avviate agli agenti del Gruppo XIV Monte Mario per ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile. Gli accertamenti eseguiti dalla locale sul luogo dei fatti, con ritrovamento di piccoli frammenti del ...