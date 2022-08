È il giorno del sorteggio della Champions League. Il Napoli è in terza fascia (Di giovedì 25 agosto 2022) Oggi alle 18, a Istanbul, si svolgerà il sorteggio per la Champions. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv e streaming. Oltre alla diretta sui canali ufficiali della Uefa (Uefa.com e Uefa.tv), in Italia il sorteggio sarà trasmesso da Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su Sky Go e NOW. Mediaset trasmetterà l’evento in chiaro sul canale “20”. Il sorteggio sarà trasmesso anche su Amazon Prime Video. Le squadre partecipanti sono 32: 26 si sono qualificate di diritto, sei hanno vinto gli spareggi. Le partecipanti sono divise in quattro fasce: la fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice dell’Europa League e quella del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Oggi alle 18, a Istanbul, si svolgerà ilper la. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv e streaming. Oltre alla diretta sui canali ufficialiUefa (Uefa.com e Uefa.tv), in Italia ilsarà trasmesso da Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su Sky Go e NOW. Mediaset trasmetterà l’evento in chiaro sul canale “20”. Ilsarà trasmesso anche su Amazon Prime Video. Le squadre partecipanti sono 32: 26 si sono qualificate di diritto, sei hanno vinto gli spareggi. Le partecipanti sono divise in quattro fasce: la1 comprende la campione in carica, la vincitrice dell’Europae quella del campionatosesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli ...

