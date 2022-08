E, con una creazione provocatoria di Demna ai piedi, non poteva passare inosservata. (Di giovedì 25 agosto 2022) foto: IPA Lontani i tempi in cui Pamela Anderson rassicurava grandi e piccini sulla spiaggia dorata di Malibu. Quel suo costume da bagno rosso, vertiginosamente sgambato, ha fatto la storia, ed è diventato non solo sinonimo del suo ruolo di bagnina nella serie. Ma di Baywatch in generale. E di un’epoca d’oro dei tempi moderni caratterizzata da silhouette formose e movenze super sexy. Oggi, 30 anni dopo, stessa spiaggia, stesso mare. Ma uno stile completamente diverso. L’attrice è stata avvistata pochi giorni fa a Malibu con un outfit sobrio e minimal. A cui ha abbinato sandali con tacco decisamente eccentrici. Si tratta delle Crocs con tacco Balenciaga. Ovverosia, uno dei modelli di scarpe estive più discussi di sempre. E, con una creazione provocatoria di Demna ai piedi, non poteva di certo ... Leggi su amica (Di giovedì 25 agosto 2022) foto: IPA Lontani i tempi in cui Pamela Anderson rassicurava grandi e piccini sulla spiaggia dorata di Malibu. Quel suo costume da bagno rosso, vertiginosamente sgambato, ha fatto la storia, ed è diventato non solo sinonimo del suo ruolo di bagnina nella serie. Ma di Baywatch in generale. E di un’epoca d’oro dei tempi moderni caratterizzata da silhouette formose e movenze super sexy. Oggi, 30 anni dopo, stessa spiaggia, stesso mare. Ma uno stile completamente diverso. L’attrice è stata avvistata pochi giorni fa a Malibu con un outfit sobrio e minimal. A cui ha abbinato sandali con tacco decisamente eccentrici. Si tratta delle Crocs con tacco Balenciaga. Ovverosia, uno dei modelli di scarpe estive più discussi di sempre. E, con unadiai, nondi certo ...

