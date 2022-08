Drammatico appello dei metalmeccanici: “Fate presto sul prezzo del gas: un terzo delle imprese rischia il fermo” (Di giovedì 25 agosto 2022) “L’industria metalmeccanica rischia una grave frenata e di fermare un terzo delle imprese”: è l’allarme lanciato dal bergamasco Roberto Benaglia, segretario generale della Fim Cisl, relativamente agli aumenti vertiginosi del costo del gas e dell’energia che minacciano la regolare attività delle attività produttive. “Una folle corsa dettata dalle tensioni internazionali e da regole anacronistiche di formazione dei prezzi che sta condizionando radicalmente il panorama produttivo dell’industria metalmeccanica italiana alla ripresa post feriale e che, dopo 18 mesi di andamento sostenuto e tra i migliori in Europa, rischia di precipitare in poche settimane nella più nera recessione – continua Benaglia – Alla riapertura delle fabbriche di queste giornate, molte ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 agosto 2022) “L’industria metalmeccanicauna grave frenata e di fermare un”: è l’allarme lanciato dal bergamasco Roberto Benaglia, segretario generale della Fim Cisl, relativamente agli aumenti vertiginosi del costo del gas e dell’energia che minacciano la regolare attivitàattività produttive. “Una folle corsa dettata dalle tensioni internazionali e da regole anacronistiche di formazione dei prezzi che sta condizionando radicalmente il panorama produttivo dell’industria metalmeccanica italiana alla ripresa post feriale e che, dopo 18 mesi di andamento sostenuto e tra i migliori in Europa,di precipitare in poche settimane nella più nera recessione – continua Benaglia – Alla riaperturafabbriche di queste giornate, molte ...

