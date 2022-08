Draghi forever e l'harem di Silvio. Bestiario elettorale senza sosta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 agosto 2022) Parlae tutti si sciolgono,nemmeno avere capito cosa abbia detto. Mentre le alte cariche dello Stato passano da quelli di Comunione e Liberazione continua il nostro. Drive in Berlusconi Preoccupato dal fatto che non se ne leggesse molto in giro ieri ho recuperato le agenzia di stampa delle dichiarazioni diBerlusconi. Come mai è così silenzioso?, mi sono chiesto. Invece non è silenzio, è irrilevanza. Ieri Berlusconi ha detto «abbiamo candidato volti nuovi, espressioni della società civile: Rita Dalla Chiesa, Maurizio Casasco e la campionessa olimpica Valentina Vezzali». Rita Dalla Chiesa, a proposito di volti nuovi, la vediamo in televisione dal 1983 e 1986 lavora per le reti di Berlusconi. Badate bene: non “nelle” reti di Berlusconi, “per” le reti di ...