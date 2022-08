Draghi esecutore degli Usa, per questo Letta & C. lo adorano. Parla il docente dell’università di Lüneburg, De Angelis: “La fine del Governo Conte2 è stato un colpo di Stato” (Di giovedì 25 agosto 2022) Per ora sono solo “indiscrezioni” per quanto però indicative quelle che vedono Mario Draghi muoversi per “piazzare” uomini di suo gradimento nelle partecipate di Stato. Ma non sorprendono secondo il professor Marco De Angelis: “Sarebbe strano se non avvenisse, considerato per esempio lo stanziamento di più di 7 miliardi in armamenti a Camere già sciolte. Di questi miliardi ne beneficeranno soprattutto aziende americane e britanniche. Il che chiarisce in quale ambiente ideologico d’interessi si muove Draghi”, spiega ancora docente di filosofia a Lüneburg, in Germania. Che aggiunge: “Il suo insediamento a Palazzo Chigi fu un vero e proprio colpo di Stato, di cui ne fece le spese Conte, reo soltanto di aver lavorato bene ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Per ora sono solo “indiscrezioni” per quanto però indicative quelle che vedono Mariomuoversi per “piazzare” uomini di suo gradimento nelle partecipate di. Ma non sorprendono secondo il professor Marco De: “Sarebbe strano se non avvenisse, considerato per esempio lo stanziamento di più di 7 miliardi in armamenti a Camere già sciolte. Di questi miliardi ne beneficeranno soprattutto aziende americane e britanniche. Il che chiarisce in quale ambiente ideologico d’interessi si muove”, spiega ancoradi filosofia a, in Germania. Che aggiunge: “Il suo insediamento a Palazzo Chigi fu un vero e propriodi, di cui ne fece le spese Conte, reo soltanto di aver lavorato bene ...

