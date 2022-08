"Dopo il voto...". Letta, giù la maschera: ecco come vuole impedire al centrodestra di governare (Di giovedì 25 agosto 2022) Enrico Letta non usa più la maschera. Dopo le finte rotture con i 5 Stelle e con Calenda, adesso il segretario del Pd è pronto a imbracarli nuovamente in una grande ammucchiata. Il tutto ovviamente Dopo il voto. I sondaggi sono impietosi: il centrodestra ha 20 punti di vantaggio sul centrosinistra e dunque dalle parti del Nazareno è scattato l'allarme. E così ora si cercano disperate alleanze Dopo il 25 settembre per fermare la corsa certa del centrodestra verso palazzo Chigi. Già nei giorni scorsi era stato Carlo Calenda ad aprire all'ipotesi di un'intesa col Pd post-elezioni. Proprio con quel Pd con cui ha messo in scena un furibondo strappo. E ora è Letta a metter in chiaro che Dopo le elezioni potrebbe esserci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Enriconon usa più lale finte rotture con i 5 Stelle e con Calenda, adesso il segretario del Pd è pronto a imbracarli nuovamente in una grande ammucchiata. Il tutto ovviamenteil. I sondaggi sono impietosi: ilha 20 punti di vantaggio sul centrosinistra e dunque dalle parti del Nazareno è scattato l'allarme. E così ora si cercano disperate alleanzeil 25 settembre per fermare la corsa certa delverso palazzo Chigi. Già nei giorni scorsi era stato Carlo Calenda ad aprire all'ipotesi di un'intesa col Pd post-elezioni. Proprio con quel Pd con cui ha messo in scena un furibondo strappo. E ora èa metter in chiaro chele elezioni potrebbe esserci ...

