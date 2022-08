Djokovic salta anche gli US Open 2022: senza vaccino non può entrare negli Usa (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora un altro stop per Novak Djokovic: il campione non giocherà l’US Open 2022. Il quarto torneo dello Slam si apre a New York il 29 agosto. Il serbo, che non si è sottoposto al vaccino contro il Covid, secondo le regole non può entrare negli Stati Uniti. «Purtroppo stavolta non potrò andare a New York per gli US Open», ha annunciato in prima persona Djokovic su Twitter, ringraziando i fans per i «messaggi di affetto e sostegno. Buona fortuna ai miei colleghi giocatori. Mi terrò in forma e manterrò un approccio positivo aspettando la possibilità di competere di nuovo. Ci vediamo presto, mondo del tennis», ha poi aggiunge il fuoriclasse del tennis. Djokovic, ancora un no: niente US Open: non è vaccinato Al momento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora un altro stop per Novak: il campione non giocherà l’US. Il quarto torneo dello Slam si apre a New York il 29 agosto. Il serbo, che non si è sottoposto alcontro il Covid, secondo le regole non puòStati Uniti. «Purtroppo stavolta non potrò andare a New York per gli US», ha annunciato in prima personasu Twitter, ringraziando i fans per i «messaggi di affetto e sostegno. Buona fortuna ai miei colleghi giocatori. Mi terrò in forma e manterrò un approccio positivo aspettando la possibilità di competere di nuovo. Ci vediamo presto, mondo del tennis», ha poi aggiunge il fuoriclasse del tennis., ancora un no: niente US: non è vaccinato Al momento ...

