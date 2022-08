Di Maio a Kiev incontra Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina. Il riconoscimento dello status di Paese candidato all’Ue è un passo fondamentale” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato a Kiev per visitare Irpin e ribadire il sostegno delL’Italia al presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio a Kiev incontra Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina e lo status di Paese candidato all’Ue” Nella giornata di giovedì 25 agosto, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato in visita in Ucraina. “Continueremo a dare la massima vicinanza al popolo e al governo ucraini. Lo faremo con le visite, ma dobbiamo farlo anche con i fatti: siamo stati tra i Paesi che hanno dato più aiuti alla resistenza ucraina, ma dobbiamo fare ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Ministro degli Esteri, Luigi Di, si è recato aper visitare Irpin e ribadire il sostegno delal presidente Volodymyr. Di: “e lodi” Nella giornata di giovedì 25 agosto, il ministro degli Esteri, Luigi Di, si è recato in visita in Ucraina. “Continueremo a dare la massima vicinanza al popolo e al governo ucraini. Lo faremo con le visite, ma dobbiamo farlo anche con i fatti: siamo stati tra i Paesi che hanno dato più aiuti alla resistenza ucraina, ma dobbiamo fare ancora ...

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato a Kiev, a quanto si apprende da fonti diplomatiche #ANSA - Agenzia_Ansa : Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che 'l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino' #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cresce l'allarme per Zaporizhzhia. I russi scollegano temporaneamente la centrale nucleare #ANSA - angelo_falanga : in un briefing con il suo omologo italiano Luigi Di Maio a Kiev. 'Abbiamo letto attentamente la citazione integrale… - angelo_falanga : in un briefing con il suo omologo italiano Luigi Di Maio a Kiev. 'Abbiamo letto attentamente la citazione integrale… -