Denaro contante, arriva la stretta | La decisione della Banca Centrale Europea è drastica (Di giovedì 25 agosto 2022) La Banca Centrale Europea che emette le nostre banconote in euro intende operare un giro di vite sulle banconote. Contanti (web source)Come ben sappiamo, negli anni è stata imbastita una vera e propria guerra contro il Denaro contante. C’è chi vorrebbe alzare la soglia, chi vorrebbe abolirli. Chi considera tutto ciò vessatorio per cittadini e operatori economici. Ma sapete che adesso queste banconote scompariranno? contante sì, contante no E’ anche una lotta ideologica. Che in queste settimane di campagna elettorale estiva sta animando anche il dibattito politico. Come detto, c’è chi vorrebbe tutelare l’utilizzo del Denaro contante. Chi invece ne vede un modo di creare ulteriore evasione fiscale. Dramma che attanaglia, ... Leggi su topicnews (Di giovedì 25 agosto 2022) Lache emette le nostre banconote in euro intende operare un giro di vite sulle banconote. Contanti (web source)Come ben sappiamo, negli anni è stata imbastita una vera e propria guerra contro il. C’è chi vorrebbe alzare la soglia, chi vorrebbe abolirli. Chi considera tutto ciò vessatorio per cittadini e operatori economici. Ma sapete che adesso queste banconote scompariranno?sì,no E’ anche una lotta ideologica. Che in queste settimane di campagna elettorale estiva sta animando anche il dibattito politico. Come detto, c’è chi vorrebbe tutelare l’utilizzo del. Chi invece ne vede un modo di creare ulteriore evasione fiscale. Dramma che attanaglia, ...

