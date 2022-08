Delusi dal Papa Morte Dugina | Kiev convoca il nunzio apostolico | la frase sotto accusa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 agosto 2022)ilper la parole diFrancesco sulladi Darya. "Abbiamo studiato attentamente la citazione completa diFrancesco e abbiamo deciso dire ilper esprimere il disappunto dell'Ucraina". Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato ilin Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, in merito alle parole diFrancesco sulla giornalista Darya, morta in un attentato. Al termine dell'udienza di mercoledì, Francesco ha rivolto un appello per la pace per "l'amato popolo ucraino" e denunciato la crudeltà della guerra, pagata ...