De Maggio confessa | “Chiedo scusa a Ndombele | ho sbagliato”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tanguysi è messo subito in mostra con la maglia del Napoli in occasione dell’amichevole contro la Juve Stabia. La fucilata, che è valsa il vantaggio nel secondo tempo, e tante giocate di rilievo hanno palesato a tutti l’estro di un calciatore che è reduce da una stagione negativa ma sul cui valore non si può obiettare nulla. Il talento francese sarà una importante arma nella compagine dell’allenatore Luciano Spalletti. Un retroscena è stato rivelato dal giornalista Valter Deche, nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, hato: “Devo recitare il mea culpa per quanto ho affermato sul centrocampistae non ho problemi a riconoscere il mio errore su certe mie valutazioni”. “Avevo detto che non avrei mai toccato un centrocampo con Stanislav ...