Dalla putiniana al camorrista, Calenda imbarca tutti (Di giovedì 25 agosto 2022) Spunta un altro impresentabile che nel 2020 asseriva di essere “fiero” dei legami con i clan nella lista del Terzo Polo, scelto sempre da Azione. . Continua la sfilata della vergogna del Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Anche stavolta, l’imbarazzo viene dai candidati di Azione. Dopo l’ex sottosegretario alfaniano Giuseppe Castiglione, tutt’ora a processo per la gestione del Cara di Mineo con l’accusa di corruzione elettorale e la prof putiniana Stefania Modestino D’Angelo, infatti, è ora il turno di Pasquale Del Prete in corsa per un posto alla Camera in Campania. Nel 2020, Del Prete ha tenuto un comizio per le comunali di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Dal palco allestito per l’evento, si è detto “fiero di essere camorrista”. A ricordare le parole dell’aspirante deputato è stato Il Giornale. A poche ore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Spunta un altro impresentabile che nel 2020 asseriva di essere “fiero” dei legami con i clan nella lista del Terzo Polo, scelto sempre da Azione. . Continua la sfilata della vergogna del Terzo polo di Carloe Matteo Renzi. Anche stavolta, l’imbarazzo viene dai candidati di Azione. Dopo l’ex sottosegretario alfaniano Giuseppe Castiglione, tutt’ora a processo per la gestione del Cara di Mineo con l’accusa di corruzione elettorale e la profStefania Modestino D’Angelo, infatti, è ora il turno di Pasquale Del Prete in corsa per un posto alla Camera in Campania. Nel 2020, Del Prete ha tenuto un comizio per le comunali di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Dal palco allestito per l’evento, si è detto “fiero di essere”. A ricordare le parole dell’aspirante deputato è stato Il Giornale. A poche ore ...

