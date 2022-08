Da Parigi – Trasferimenti: Islam Slimani si impegna a Brest (ufficiale) (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 10:24:00 L’autorevole L’Équipe: Islam Slimani è ufficialmente un giocatore del Brest. Il 34enne attaccante algerino, che in precedenza aveva rescisso il contratto che lo legava allo Sporting CP (Portogallo), ha firmato giovedì una stagione con il Brest, di cui un altro in opzione. Capocannoniere nella storia della selezione algerina (41 gol in 88 partite), Slimani trova i suoi connazionali Youcef Belaïli e Haris Belkebla all’interno del club bretone. “ Ho parlato con Greg (Lorenzi, ds bretone) e l’allenatore e da loro ho sentito fiducia, questa è la cosa più importante nel calcioha reagito l’ex monegasco. Penso di poter portare di più in questa squadra, soprattutto grazie alla mia esperienza. Non stavo prendendo di mira specificamente la Francia, l’ho fatto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 10:24:00 L’autorevole L’Équipe:è ufficialmente un giocatore del. Il 34enne attaccante algerino, che in precedenza aveva rescisso il contratto che lo legava allo Sporting CP (Portogallo), ha firmato giovedì una stagione con il, di cui un altro in opzione. Capocannoniere nella storia della selezione algerina (41 gol in 88 partite),trova i suoi connazionali Youcef Belaïli e Haris Belkebla all’interno del club bretone. “ Ho parlato con Greg (Lorenzi, ds bretone) e l’allenatore e da loro ho sentito fiducia, questa è la cosa più importante nel calcioha reagito l’ex monegasco. Penso di poter portare di più in questa squadra, soprattutto grazie alla mia esperienza. Non stavo prendendo di mira specificamente la Francia, l’ho fatto ...

