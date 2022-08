Da Parigi – Trasferimenti: il Nantes prende di mira Alexandru Cicaldau (Galatasaray) (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 18:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: L’FC Nantes spera ancora tra tre e cinque reclutamenti entro la fine della finestra di mercato, si stanno esplorando diverse strade e, secondo le nostre informazioni, quella che porta al centro del Galatasaray Alexandru Cicaldau (25) potrebbe avere successo molto rapidamente. Capace di giocare nella posizione di numero 10, il nazionale rumeno (25 selezioni) esce da una stagione con 5 gol e 4 assist in 43 partite in tutte le competizioni sotto la maglia del club di Istanbul. I due club, che hanno già concordato il prestito del Mostafa Mohamed ad inizio mercato, stanno attualmente discutendo i termini della sua partenza. Se tutto andrà bene, il suo arrivo a ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 18:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: L’FCspera ancora tra tre e cinque reclutamenti entro la fine della finestra di mercato, si stanno esplorando diverse strade e, secondo le nostre informazioni, quella che porta al centro del(25) potrebbe avere successo molto rapidamente. Capace di giocare nella posizione di numero 10, il nazionale rumeno (25 selezioni) esce da una stagione con 5 gol e 4 assist in 43 partite in tutte le competizioni sotto la maglia del club di Istanbul. I due club, che hanno già concordato il prestito del Mostafa Mohamed ad inizio mercato, stanno attualmente discutendo i termini della sua partenza. Se tutto andrà bene, il suo arrivo a ...

