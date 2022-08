Da Miss Italia a Il Paradiso delle Signore: arriva la foto mai vista di Gloria Radelescu (Di giovedì 25 agosto 2022) Nel cast de Il Paradiso delle Signore sono numerosi i volti noti che hanno preso parte al concorso di Miss Italia, così come nel caso di Gloria Radelescu. Il day time de Il Paradiso delle Signore, dunque, ha fatto da scenario a una lunga serie di personaggi che sono arrivati per arricchire la storia della fiction, ma a lasciare senza parole troviamo la straordinaria coincidenza per la quale nel cast siano presenti diverse attrici che in passato hanno preso parte al concorso di Miss Italia. Stiamo parlando di Giulia Arena, alias Ludovica Brancia di Montalto, Gloria Moreau ovvero Lara Komar e anche Marta Conti, nonché interpretata con ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 agosto 2022) Nel cast de Ilsono numerosi i volti noti che hanno preso parte al concorso di, così come nel caso di. Il day time de Il, dunque, ha fatto da scenario a una lunga serie di personaggi che sonoti per arricchire la storia della fiction, ma a lasciare senza parole troviamo la straordinaria coincidenza per la quale nel cast siano presenti diverse attrici che in passato hanno preso parte al concorso di. Stiamo parlando di Giulia Arena, alias Ludovica Brancia di Montalto,Moreau ovvero Lara Komar e anche Marta Conti, nonché interpretata con ...

marco4pres : Boh, io dopo la vittoria di Miriam Leone le avrei lasciato per sempre scettro e corona e avrei chiuso Miss Italia d… - nyevermore : @darrensbean amo impossibile solo tu sei miss italia - darrensbean : oggi a pisa un ragazzo si è fermato a regalarmi un braccialetto e mi ha detto che sono la vincitrice di miss italia ???? ok se lo dice lui - palermo24h : Miss Reginetta d’Italia 2022, 2 ragazze palermitane in finale -