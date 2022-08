Da Jennifer Lopez a Leonardo DiCaprio: ecco quali sono i film preferiti di alcune star di Hollywood (Di giovedì 25 agosto 2022) quali sono i film preferiti delle star di Hollywood? Siamo abituati a vedere i big del cinema, come Jennifer Lopez e Leonardo DiCaprio, sul piccolo e grande schermo calarsi perfettamente nel ruolo. Ma d’altra parte, che tipo di spettatori sono? Ci ha pensato un articolo di Buzz a rivelare quali sono i film più apprezzati da alcuni degli attori più amati dal pubblico mondiale, a partire da Dwayne Johnson, conosciuto al mondo anche come The Rock. L’attore ha dichiarato di essere un fan del genere horror, tanto da essere stato colpito dal nuovo remake di IT. Grazie a Daninseries, sappiamo che l’iconica Charlize Theron non ci ha pensato due volte a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 agosto 2022)delledi? Siamo abituati a vedere i big del cinema, come, sul piccolo e grande schermo calarsi perfettamente nel ruolo. Ma d’altra parte, che tipo di spettatori? Ci ha pensato un articolo di Buzz a rivelarepiù apprezzati da alcuni degli attori più amati dal pubblico mondiale, a partire da Dwayne Johnson, conosciuto al mondo anche come The Rock. L’attore ha dichiarato di essere un fan del genere horror, tanto da essere stato colpito dal nuovo remake di IT. Grazie a Daninseries, sappiamo che l’iconica Charlize Theron non ci ha pensato due volte a ...

