Da Ita alle Olimpiadi di Milano Mario non molla l’osso (Di giovedì 25 agosto 2022) È proprio il caso di dirlo: i giochi (olimpici) sono fatti. Siamo alla stretta finale. Il presidente Mario Draghi, acquisito il parere della Regione Veneto, della Regione Lombardia e dei Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo, dovrebbe aver indicato il nominativo dell’amministratore delegato che sostituirà Vincenzo Novari alla guida della macchina che ha il compito di realizzare le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Secondo quanto emerso anche dai resoconti e retroscena giornalistici, Giovanni Malagò, in amichevole sinergia con il capo di gabinetto di Draghi, Antonio Funiciello, ha deciso di far valere con il premier il suo triplice ruolo di membro Cio, presidente del Coni e presidente di quella stessa Fondazione. L’obiettivo è quello di incidere sul nominativo dell’ad, evitando figure (a lui) sgradite. Ed è, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) È proprio il caso di dirlo: i giochi (olimpici) sono fatti. Siamo alla stretta finale. Il presidenteDraghi, acquisito il parere della Regione Veneto, della Regione Lombardia e dei Comuni die Cortina d’Ampezzo, dovrebbe aver indicato il nominativo dell’amministratore delegato che sostituirà Vincenzo Novari alla guida della macchina che ha il compito di realizzare leinvernali-Cortina 2026. Secondo quanto emerso anche dai resoconti e retroscena giornalistici, Giovanni Malagò, in amichevole sinergia con il capo di gabinetto di Draghi, Antonio Funiciello, ha deciso di far valere con il premier il suo triplice ruolo di membro Cio, presidente del Coni e presidente di quella stessa Fondazione. L’obiettivo è quello di incidere sul nominativo dell’ad, evitando figure (a lui) sgradite. Ed è, ...

roberto_zolea : @CiccaroneLuca @CryptoMeme_Ita Alle 16.00 italiane se non sbaglio... - Sms_Ita : I Gunners di Londra, @Arsenal, sono una delle società storiche del calcio inglese, con una tradizione importante al… - ElMune2 : @4gn353tum1c3ll1 Porterebbe beneficio perché quelle aziende ritornerebbero a essere competitive nel mercato per non… - flip2728 : @Ubitennis DIRETTORE GLISSA SULLA DEBACLE ITALIANA ALLE QUALI? ANCORA ALTRI ITA FUORI PASSERO PERDE 14 A 12 NON ESS… - Steva781 : @Mov5Stelle Ita è uno dei paesi che rilascia più cittadinanze. Maggior integrazione, stop alle classi pollaio,+appr… -