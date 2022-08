Da gamba di legno a mano bionica e retina liquida | la svolta tech delle protesi come è cambiata ed ha cambiato noi

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dacineplastiche ad elementi bionici che raggiungono prestazioni anche migliori di quelle possibili attraverso le normo-abilità umane: in poco più di un secolo, la tecnologia applicata alle disabilità ha fatto passi da gigante e la sofisticazione continua a raggiungere traguardi sempre più “oltre i limiti”. L’evoluzione della tecnologiaca copre un arco di tempo di almeno 5.000 anni – ComputerMagazine.itRisalgono a ben 5.000 anni fa circa le prime evidenze diideate e realizzate per compensare alla mancanza di parti del corpo, nell’area dell’antico Egitto e dell’attuale Iran, con la prima menzione di unaoculare realizzata dalla divinità egizia Thoth in favore della divinità Horus. E duecento anni dopo, nel 2.800 a.C., nella “Città Bruciata” di Shahr-i-Sokhta, nella ...