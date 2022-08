“Da Ferragni solo fake news e marchette”. FdI rimette al suo posto e sbugiarda l'influencer (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua la querelle tra Chiara Ferragni e Fratelli d'Italia. L'influencer ha attaccato il partito guidato da Giorgia Meloni sul tema dell'aborto, pubblicando una storia Instagram in cui se la prende con Fdi: “Ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano”. Ma da quello che probabilmente sarà il partito più votato alle elezioni politiche del 25 settembre viene rispedita al mittente l'accusa. A replicare alla moglie di Fedez sono Isabella Rauti ed Eugenia Roccella: “Se la stampa e le influencer vogliono occuparsi seriamente dell'aborto nella regione Marche, dovrebbero informarsi sulla base dei dati e consultare le relazioni annuali al Parlamento sulla legge 194. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua la querelle tra Chiarae Fratelli d'Italia. L'ha attaccato il partito guidato da Giorgia Meloni sul tema dell'aborto, pubblicando una storia Instagram in cui se la prende con Fdi: “Ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano”. Ma da quello che probabilmente sarà il partito più votato alle elezioni politiche del 25 settembre viene rispedita al mittente l'accusa. A replicare alla moglie di Fedez sono Isabella Rauti ed Eugenia Roccella: “Se la stampa e levogliono occuparsi seriamente dell'aborto nella regione Marche, dovrebbero informarsi sulla base dei dati e consultare le relazioni annuali al Parlamento sulla legge 194. ...

