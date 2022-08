Crisi energetica, il Giappone non perde tempo: “Costruiamo altri reattori nucleari” (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – Undici anni dopo la tragedia, la ferita di Fukushima è ancora fresca. Le polemiche mediatiche e politiche continuano a imperversare, ma il Giappone sa bene che il nucleare di nuova generazione è pulito, sicuro, conveniente. Per questo il governo di Tokyo, di fronte alla Crisi energetica, non ha intenzione di perdere tempo e risponde con altri reattori nucleari. Il primo ministro Fumio Kishida, durante il Consiglio per la transizione energetica, ha dichiarato infatti che il suo esecutivo discuterà presto della costruzione di altre centrali nucleari e di prolungare la vita dei reattori in servizio. Il Giappone risponde con i reattori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – Undici anni dopo la tragedia, la ferita di Fukushima è ancora fresca. Le polemiche mediatiche e politiche continuano a imperversare, ma ilsa bene che il nucleare di nuova generazione è pulito, sicuro, conveniente. Per questo il governo di Tokyo, di fronte alla, non ha intenzione diree risponde con. Il primo ministro Fumio Kishida, durante il Consiglio per la transizione, ha dichiarato infatti che il suo esecutivo discuterà presto della costruzione di altre centralie di prolungare la vita deiin servizio. Ilrisponde con i...

riccardo_fra : Con questa #crisi dei #prezzi serve estendere subito il #110 alle imprese per la parte energetica. Servono risposte… - riotta : L'euro scende contro il dollaro, come mai da 20 anni, tra stretta della Fed e crisi energetica UE in autunno con le… - riotta : La crisi energetica in agguato d'autunno persuade il Giappone, pur vittima derll'incidente di Fukushima, a riaprire… - FloydJethro69 : RT @SavinoBalzano: Durante un servizio del Tg di La7, una vocetta candida e allegrotta ci informa sulle misure che potrebbero essere assunt… - AmartayaSen : @fefewoelk Perché non sai nulla di economia, altrimenti non applaudiresti uno che ci ha lasciato con lo spread radd… -