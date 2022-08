Covid, oggi nel Lazio 1.699 nuovi contagi e 4 decessi: il bollettino aggiornato (Di giovedì 25 agosto 2022) Covid, Lazio. Continua serrato e lineare il monitoraggio dei casi Covid, nonostante l’emergenza sia attenuata ormai da tempo senza particolari preoccupazioni generali. Tuttavia, l’autunno si avvicina, le temperature stanno iniziando lentamente a scendere e quindi ricreare nuovamente le condizioni ideali per la circoLazione virale. Per questo è fondamentale continuare ad osservare la curva pandemica per non farsi cogliere impreparati. Ecco il bollettino di oggi, giovedì 25 agosto. Leggi anche: Quarta dose nel Lazio, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare Quarta dose, come vaccinarsi? Ecco i passaggi per potersi vaccinare ed ottenere una nuova copertura contro il virus Covid-19: Chiedi al tuo medico di medicina generale; Prenota sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022). Continua serrato e lineare il monitoraggio dei casi, nonostante l’emergenza sia attenuata ormai da tempo senza particolari preoccupazioni generali. Tuttavia, l’autunno si avvicina, le temperature stanno iniziando lentamente a scendere e quindi ricreare nuovamente le condizioni ideali per la circone virale. Per questo è fondamentale continuare ad osservare la curva pandemica per non farsi cogliere impreparati. Ecco ildi, giovedì 25 agosto. Leggi anche: Quarta dose nel, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare Quarta dose, come vaccinarsi? Ecco i passaggi per potersi vaccinare ed ottenere una nuova copertura contro il virus-19: Chiedi al tuo medico di medicina generale; Prenota sul ...

pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - AnnaAscani : Quando noi gestivamo l’emergenza Covid - con una pandemia che colpiva l’Italia per prima in Occidente, facendo migl… - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 23.438 contagi e 84 morti: bollettino 25 agosto - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 1.699 nuovi contagi e 4 decessi: il bollettino aggiornato - StefaniaFalone : RT @repubblica: Covid, oggi in Italia 23.438 nuovi casi e 84 morti -