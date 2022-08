Covid oggi Basilicata, 353 contagi e zero morti: bollettino 25 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 353 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.146 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 338 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 43 (+5) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell’ospedale di Potenza; 26 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 7.569. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Insono 353 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.146 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per-19. Sono i dati deldella task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 338 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 43 (+5) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell’ospedale di Potenza; 26 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 7.569. L'articolo proviene da Italia Sera.

