Covid | l' Iss pubblica le sei misure per il rientro a scuola dell' infanzia

(Di giovedì 25 agosto 2022) "#19, Come prepararsi per ila #?" . L'Istituto superiore di Sanità (Iss) in un tweetto oggi posta una locandina esplicativa per ricordare le indicazioni ad interim per i servizi...

Frank_Cipo : @_mediocretes E con questo che vorresti dire? O non sai leggere, oppure hai interpretato come ti pareva, ma quello… - CheccoS82 : RT @ClementinaSasso: Buone notizie sulle scuole: “addio alla didattica a distanza, alle mascherine, a tutte le regole Covid che hanno accom… - modenesedoc81 : RT @ClementinaSasso: Buone notizie sulle scuole: “addio alla didattica a distanza, alle mascherine, a tutte le regole Covid che hanno accom… - graz848 : RT @ClementinaSasso: Buone notizie sulle scuole: “addio alla didattica a distanza, alle mascherine, a tutte le regole Covid che hanno accom… - MasterAb88 : RT @ClementinaSasso: Buone notizie sulle scuole: “addio alla didattica a distanza, alle mascherine, a tutte le regole Covid che hanno accom… -

In particolare nella locandina l'sintetizza 6 misure per il rientro a scuola: permanenza solo ... mascherine Ffp2 per il personale e alunni a rischio di sviluppare forme severe di- 19; ...Da settembre, avvio del quarto anno dell'era, si torna tutti in presenza, e per prevenire il ... In quest'ultimo caso, sempre secondo l', possono essere adottate misure più stringenti, come il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...