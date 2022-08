Covid | le notizie di oggi Gimbe | campagna quarta dose in clamoroso ritardo DIRETTA

Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - AurelianoStingi : L'autunno si avvicina e dobbiamo farci trovare preparati dal #Covid, stiamo preparando due nuove armi: I vaccini a… - Agenzia_Ansa : La First Lady statunitense Jill Biden è risultata di nuovo positiva al Covid. Lo comunica la Casa Bianca, sottoline… - Mimagaan : RT @AurelianoStingi: L'autunno si avvicina e dobbiamo farci trovare preparati dal #Covid, stiamo preparando due nuove armi: I vaccini aggi… - DronilabEu : RT @Agenzia_Ansa: Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie, al Co… -

Tornano a salire, dopo 5 settimane di calo, i casi di- 19 in Italia che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%), mentre calano le terapie intensive ( - 15,1%) e i ricoveri ordinari ( - 15,5%). Stabili i decessi (+1,7%). Questo quanto emerge ...Tornano a salire i contagi, +18,7% in 7 giorni, in calo le terapie intensive ( - 15,1%) e i ricoveri ordinari ( - 15,5%), mentre restano stabili i decessi (+1,7%). Il monitoraggio della fondazione ...I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 219 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi, 2 sono stati rilevati sulla base di 183 tamponi pcr (44 dei qu ...Altri 1.025 nuovi casi (età media 53 anni, rapporto positivi/tamponi 12,70% in lieve rialzo da ieri) e altri cinque morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. Le ultime vittime sono state 2 a Firenze e ...