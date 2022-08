Covid Italia, Gimbe: “759 morti in 7 giorni, dati ancora alti” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Si registra una sostanziale stabilità in Italia sul fronte dei morti Covid: 759 negli ultimi 7 giorni (di cui 80 riferiti a periodi precedenti), con una media di 108 al giorno rispetto ai 107 della settimana precedente. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 agosto. Il dato dei morti, commenta il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, “rimane molto elevato, alimentando il dibattito sui criteri per definire le morti Covid e addirittura la richiesta di una commissione medica di inchiesta sulla mortalità Covid in Italia”. Secondo i dati pubblicati dall’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Si registra una sostanziale stabilità insul fronte dei: 759 negli ultimi 7(di cui 80 riferiti a periodi precedenti), con una media di 108 al giorno rispetto ai 107 della settimana precedente. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazionerelativo alla settimana 17-23 agosto. Il dato dei, commenta il presidente di, Nino Cartabellotta, “rimane molto elevato, alimentando il dibattito sui criteri per definire lee addirittura la richiesta di una commissione medica di inchiesta sulla mortalitàin”. Secondo ipubblicati dall’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, ...

