Covid in Italia, il bollettino del 25 agosto: 23.438 nuovi casi e 84 morti. L'Oms: un milione di decessi nel mondo (Di giovedì 25 agosto 2022) Ieri i contagiati erano 25.389. Il tasso di positività è al 15,2%, in leggero aumento rispetto a ieri che era al 14,6% Leggi su repubblica (Di giovedì 25 agosto 2022) Ieri i contagiati erano 25.389. Il tasso di positività è al 15,2%, in leggero aumento rispetto a ieri che era al 14,6%

