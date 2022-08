Covid | il bollettino | 25 389 nuovi casi e 112 morti Tasso di positività al 14 | 6%

(Di giovedì 25 agosto 2022) I tamponi processati sono 174.227. In calo ricoveri (-208) e terapie intensive (-15). Italiano il primo caso risultato contemporaneamente positivo a vaiolo delle scimmie,e Hiv. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron

È quanto si legge nel bollettino della Regione Veneto sull'andamento del Covid. I decessi sono 5. Lazio: Oggi nel Lazio su 3.599 tamponi molecolari e 10.003 tamponi antigenici per un totale di 13.602. Il bollettino di deceduti e malati di Covid-19 restituiva ogni giorno un quadro tragico. Le scuole erano spesso chiuse e la didattica a distanza non riusciva a rappresentare un'alternativa valida. Il professor Matteo Bassetti sta chiedendo in maniera insistente l'istituzione di una commissione medica per far luce sulla quantità di morti a causa del Covid. Il tasso di positività scende dal 26,4% al 19,8%. In calo anche la pressione sui reparti di area medica. Nuovo calo dei contagi Covid in Sardegna dove però, evidenzia il bollettino dell'Unità di crisi.